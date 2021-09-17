Актриса мюзиклов Джейн Пауэлл умерла в 91 год

Актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл, сыгравшая главную роль в мюзикле «Семь невест для семи братьев», скончалась в США, сообщает The Washington Post.

Пауэлл умерла 16 сентября у себя дома в городе Уилтон (штат Коннектикут). Причина смерти 92-летней актрисы не уточняется.

Сьюзан Лоррейн Бьюрс (настоящее имя актрисы) родилась 1 апреля 1929 года в Портленде. Она начала заниматься танцами еще в два года, а в десять серьезно занялась пением.

Джейн Пауэлл вступила на путь творчества в 14 лет, исполнив партию в опере по мотивам драмы Жоржа Бизе «Кармен». А одержав победу на шоу талантов, успешно подписала контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer.

Паэулл достигла пика популярности в 1940–1950-е годы. Она сыграла более чем в 50 проектах: «Королевская свадьба», «Три дорогие дочки», «Свидание с Джуди» (с молодой Элизабет Тэйлор), «Две недели с любовью», «Семь невест для семи братьев», «Мыльные оперы», «Как вращается мир», «Лодка любви», «Остров фантазий», «Она написала убийство», «Закон и порядок», мюзиклы «Моя прекрасная леди» и «Звуки музыки».

Именная звезда Джейн Пауэлл была открыта на голливудской Аллее славы в 1960-м году. В 1951-м Джейн заменила Джуди Гарленд в «Королевской свадьбе» с Фредом Астером.

Фото: кадр из фильма