Любимова побывала в Костромском музее-заповеднике

Министр культуры посетила Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в рамках рабочего визита в регион, сообщила пресс-служба ведомства.

Архитектурно-этнографический отдел музея расположен на стрелке рек Волги и Костромы. Здесь размещены памятники деревянного зодчества начала XVIII века — церковь Собора Пресвятой Богородицы, церковь Спаса Всемилостивого, мельницы-столбовки и деревенская улица.

«Музей-заповедник обычно принимает около 300 тыс. посетителей в год, в этом году мы уже перевыполнили план. Этому во многом способствовало развитие внутреннего туризма в связи с эпидемиологической обстановкой. Очень важно, что наш музей стали чаще посещать семьи. Музей предлагает для посетителей около 40 программ, действует также большой музейно-образовательный центр», — сказала генеральный директор Костромского музея-заповедника Наталья Павличкова.

Директор музея-заповедника добавила, что в планах учреждения — создание просветительского центра для молодой аудитории и проведение реставрации архитектурно-этнографического отдела. «Необходимо подготовить концепцию развития музея-заповедника, включить в нее программы, благодаря которым можно будет больше времени проводить на территории комплекса вместе с семьей, и проработать создание детского центра. Важно уделить внимание также разработке своей уникальной сувенирной продукции», — отметила министр.

Фото: Минкультуры РФ