Бесплатные экскурсии для маломобильных посетителей появятся на ВДНХ

Бесплатные обзорные экскурсии в центре «Космонавтики и авиации» на ВДНХ в Москве с 21 сентября будут проводить для маломобильных и слабослышащих посетителей, сообщает пресс-служба ВДНХ.

В центре «Космонавтика и авиация» обзорные экскурсии для слабослышащих граждан будут проводиться по средам, пятницам и воскресеньям в 16:00. В сообщении пресс-службы говорится, что главная выставка страны стремится быть удобной и доступной для всех.

Ранее экскурсии для слабослышащих стали проводиться на постоянной основе в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ. В пресс-службе отметили, что они оказались очень востребованными, и было принято решение распространить этот успешный опыт.

Маломобильные посетители смогут посетить экскурсии еженедельно по вторникам, четвергам и субботам в 16:00 мск. Экскурсии будут проводиться с переводом на русский жестовый язык. Все мероприятия будут проводиться по предварительной регистрации.

Посетители узнают о том, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире, какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны, увидят полноразмерный макет советской орбитальной станции «Мир». В пресс-службе добавили, что социальные организации также могут заказать индивидуальные бесплатные экскурсии для маломобильных посетителей по Центру «Слово», центру «Космонавтика и авиация» и по территории ВДНХ.