Легендарный актер вестернов Дональд Кольер умер от рака в 92 года

13 сентября в Кентукки на 93-м году жизни скончался Дон Кольер, актер и продюсер, легенда вестернов, экранный соратник Джона Уэйна и одно из «лиц» жанра, сообщает THR со ссылкой на друга и коллегу актера.

Причиной смерти Кольера стал рак легких. Дональд Кольер родился 17 октября 1928 года в Санта-Монике в Калифорнии.

В кино дебютировал в качестве статиста в 1948-м. За свою карьеру Кольер успел снятся более, чем в двухсот фильмах и сериалах, включая практически все сериалы-вестерны, какие только были.

Его можно увидеть в «Бескрайней стране», «Караване повозок», «Днях в долине смерти», «Высоком кустарнике», «Бонанце», «Дымке из ствола», «Завоевании Запада», «Однажды в техасском поезде», «Маленьком домике в прериях», «Молодых наездниках». Причем в одних и тех же шоу актер то и дело изображал разных персонажей.

В 2020-м про Кольера вышел документальный фильм. У артиста остались трое детей, одиннадцать внуков, девятнадцать правнуков и три праправнука.

Фото: кадр из фильма