Театральный режиссер Дмитрий Крымов дебютирует в кино с картиной «Все нормально»

Театральный режиссер Дмитрий Крымов снимет дебютный художественный фильм «Все нормально» о взаимоотношениях мужчины и женщины, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Руководить проектом будет Павел Лунгин. Картину создатели представили на очной защите игровых проектов режиссеров-дебютантов в Минкультуры РФ.

«Для этой работы Дима берет любимую актрису Машу Смольникову. <...> История простая, очень человечная, в то же время решительно отличающаяся от того, что сейчас считают молодым кино. Все сниматься будет в большом павильоне», – рассказал Лунгин.

Крымов рассказал, что по сюжету фильма будут раскрыты взаимоотношения мужа и жены. «Мне ужасно интересно пойти в это приключение. Сюжет простой, как в сказке, – муж уходит, а жена привязывает ему к пуговице веревочку, чтобы знать, где он и, собственно, остается. Это фильм о том, как она остается», – поделился режиссер. Бюджет фильма составит 55 млн рублей.

Фото: кадр из интервью