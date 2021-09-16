Стартовал российский прокат фильма Дени Вильнева «Дюна»

В среду в российский прокат вышел фантастический фильм «Дюна» франко-канадского режиссера Дени Вильнева («Пленницы», «Пожары», «Бегущий по лезвию 2049»), сообщает «Культуромания».

Картина создана по мотивам одноименного романа Френка Герберта. Сюжет фильма повествует о далеком будущем, в котором могущественные родовые кланы владеют целыми планетами.

Наследник знаменитого дома Атрейдесов вступает в бой за власть на планете Арракис, где добывают невероятно ценный ресурс. В главных ролях снимались Тимоти Шаламе, Оскар Айзек и Ребекка Фергюсон.

Ранее режиссер Дени Вильнев сообщил, что от того, как долгожданную премьеру примут зрители, будет зависеть судьба второй части фильма. За звуковое оформление отвечал композитор Ханс Циммер.

Фото: кадр из фильма



