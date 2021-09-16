Советский джазмен Валерий Щерица умер в 74 года

На 75-м году жизни скончался трубач Валерий Щерица, известный советский джазмен, признанный мастер импровизации, сообщил в своем Facebook журналист Валерий Мякотенко.

«Ушел в мир иной Заслуженный артист Белоруссии, трубач Валерий Петрович Щерица. Очень хорошо знал его с того прекрасного времени, которое называется молодость! Великолепный трубач, музыкант с Большой Буквы», – написал Мякотенко. Он отметил, что с уходом Щерицы «Джазовый Мир потерял прекрасного музыканта, который дарил нам радость, играя на трубе! Иногда, в зависимости от ситуации, и на двух трубах одновременно!».

Валерий Щерица родился 16 марта 1947 года во Владивостоке. Инструмент освоил в школьном духовом оркестре.

Обучался в Днепропетровском музыкальном училище в 1960-х. В 1986-м окончил Минский институт культуры.

В эпоху «железного занавеса» выступал с оркестром Константина Орбеляна во многих городах разных стран мира: в Нью-Йорке – с Тэдом Джонсом, в Милане – с Уинтоном Марсалисом. Работал в эстрадном оркестре Армении, в 1979-м становится лидером биг-бэнда Минского цирка, с 1987-го – солистом и концертмейстером группы труб Государственного концертного оркестра Беларуси, в составе Киевского биг-бэнда выступал с Эриком Мариенталем, Элом Ди Меолой и Кимом Сендерсом.

Фото: кадр из клипа