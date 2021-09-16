Театр Образцова откроет Детскую театральную студию и лабораторию для молодых режиссеров

Учреждения начнут работу в текущем театральном сезоне, сообщила директор театра Елена Булукова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

В настоящее время уже разработана программа для Детской театральной студии при театре. Также приглашены педагоги, набраны 4 группы по 10 ребят разных возрастов.

«Лаборатория Ц» начнет свою работу в театре в первом квартале 2022 года. Участники проекта по привлечению молодых команд, состоящих из режиссера, художника и композитора должны представить 10-минутные эскизы на заданную тематику. Для финалистов будут предусмотрены условия для постановок в региональных театрах или на сцене Театра Образцова.

Главный режиссер театра Борис Константинов рассказал, что в театре проходят постановки на трех сценах, также в этом сезоне с 21 сентября начинает работать новая уличная сцена. Режиссер Екатерина Образцова работает над спектаклем об основателе театра «Я — Сергей Образцов». Премьеру постановки, главную роль в которой исполнит актер Евгений Цыганов, зрители смогут увидеть уже в декабре этого года. Сам главный режиссер планирует представить в сезоне 2021—2022 спектакли «Белая уточка» и «Питер Пэн».