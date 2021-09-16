Памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставят в Ростове-на-Дону

В донской столице появится памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Новый памятник установят на улице Пушкинской, в районе дома № 144, неподалеку от зональной библиотеки ЮФУ. В том же квадрате уже есть скульптуры, установленные ранее, в том числе памятник Антону Чехову и Юрию Жданову.

Как известно, для Жванецкого Ростов-на-Дону был особенным городом. Он всегда сравнивал его с Одессой, а также тут он провел первый концерт вместе с Карцевым и Ильченко, после ухода из театра Аркадия Райкина.

Памятник изготовили и установят за счет внебюджетных средств. Кроме памятника Жванецкому, в ближайшее время в Ростове появится постамент сотрудникам органов безопасности, которые погибли при обороне донской столицы от рук немецко-фашистских захватчиков.

Фото: pavljenko, CC BY-SA 4.0



