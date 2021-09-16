На берегах Африки нашли орудия для изготовления одежды возрастом около 100 тыс. лет

Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Исследователи, изучающие стоянку древнего человека в пещере Контребандье в Марокко, нашли более 60 костяных инструментов, которые использовали древние люди для создания одежды из кожи и меха. Возраст находок составляет примерно 90-120 тысяч лет. На сегодня это старейшее свидетельство изготовления одежды представителями Homo sapiens, отмечают исследователи.

Найденные костяные инструменты имеют определенную правильную форму, отполированы и сглажены, что говорит об их длительном использовании. Рядом с ними нашли кости мелких песочных лисиц, шакалов и диких кошек со следами разделывания для снятия шкуры.

Кости крупного рогатого скота, найденные в этой же пещере, сохранили следы, указывающие на то, что их перерабатывали ради мяса.

Учитывая уровень специализации, инструменты являются частью более ранней традиции, примеры которой еще не найдены, отмечают археологи.

Фото: iScience