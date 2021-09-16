Братья-актеры, о родстве которых знают не все

Илья и Филипп Бледные





Илья старше брата на 12 лет. Они родились в разных городах, но окончили один вуз — Театральный институт им. Бориса Щукина. После окончания учебы Илья много работал в театре, затем переключился на съемки в сериалах и кино, а также на работу актера дубляжа. Он запомнился зрителям после выхода «Адъютантов любви». Филипп получил известность после выхода сериала «Папины дочки». По признанию братьев, в жизни они дружат, а в работе не конкурируют.





Андрей и Илья Носковы





Андрей родился на пять лет раньше Ильи. Они — выходцы из семьи инженеров. Андрей учился в нынешнем РГИСИ в Петербурге, куда позже поступил и его брат. Оба работали в петербургских театрах, снимались в кино и сериалах. Илья прославился после роли Эраста Петровича Фандорина в фильме «Азазель». Успех обеспечил 25-летнему актеру главные роли в других проектах. Андрей прославился позже, когда ему было 34 года. «Выстрелившим» проектом оказался сериал «Кто в доме хозяин?». Братья близки в жизни. Они работают вместе в театральном товариществе «Носковы и компания», которое выпускает спектакли.



Дмитрий и Денис Муляры





Братья родились в Брянской области. Дмитрий старше на семь лет. У них есть еще один брат, который не пошел в актерскую профессию. Со второй попытки Дмитрий поступил в Щукинское училище. После окончания учебы он начал работать в Театре на Таганке, где прослужил 10 лет. С рождением ребенка актер осознал, что семье нужны деньги, потому начал чаще сниматься в кино. Первую известность ему принес фильм «Космос как предчувствие». Денис окончил РАТИ-ГИТИС. Еще в студенческие годы он начал играть в Театре на Таганке, куда его приняли после вуза. Денис считает себя театральным актером. В его послужном списке не так много киноролей, как у брата.





Фото: кадр из фильма «Азазель»