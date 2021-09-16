Оглашен список финалистов литературной премии «Просветитель»

16.09.2021
В список попали восемь лучших научно-популярных книг, написанных на русском языке. В категории «Естественные и точные науки» представлены работы «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» Максима Винарского, «Маятник сна» Владимира Ковальзона, «Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только» Сергея Парина и «Вирус, который сломал планету» Ирины Якутенко.
В категории «Гуманитарные науки» в финал вышли «Французская революция» Дмитрия Бовыкина и Александра Чудинова, «Проклятые экономики» Андрея Мовчана и Алексея Митрова, «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» Николая Эппле, а также «История смерти. Как мы боремся и принимаем» Сергея Мохова.
Все финалисты получат по 100 тысяч рублей, а победители категорий — по 700 тысяч рублей. Имена победителей назовут 18 ноября.