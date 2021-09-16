Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после перенесенного коронавируса

16.09.2021
В настоящее время режиссер находится в клинике в Германии, отмечается в сообщении.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Звягинцев находится в крайне тяжелом состоянии. Он заболел в начале июля и тяжело переносил болезнь. В том же месяце он был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА.
В конце месяца режиссера выписали, однако спустя неделю ему вновь стало плохо, он был госпитализирован в городскую больницу имени Давыдовского.
Состояние режиссера продолжало ухудшаться, у него было диагностировано почти 90% поражение легких. Позже его доставили в одну из клиник Германии, где он проходил дальнейшее лечение.
При том, что тесты Звягинцева на коронавирус уже отрицательные, его легкие до сих пор не восстанавливаются.
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