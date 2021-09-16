Топ-5 биографических фильмов, которые не оставят равнодушными

«Одиссея», 2016





Французская приключенческая лента посвящена жизни знаменитого путешественника и исследователя Жак-Ива Кусто. Он показал людям подводный мир, стал проводником в неизведанном и первооткрывателем. Его экспедиции и путешествия вдохновили миллионы людей по всему миру. Авторы показали не только профессиональную сторону его жизни, они рассказали и о личной жизни Кусто — у него были сложные отношения с женой и сыном.





«Рождение легенды», 2015





История непростого пути к успеху легендарного бразильского футболиста Пеле. Фильм рассказывает, как он начинал играть во дворе с другими мальчишками, и к 17 годам дошел до победы на Чемпионате мира по футболу в Швеции. Будущий чемпион родился в небогатой семье, но родители пытались помочь ему выбиться в люди.





«Время первых», 2017





Российский фильм рассказывает о первом человеке в открытом космосе Алексее Леонове. В советское время газеты не сообщали о том, какой ценой была выполнена историческая миссия. В то время СССР и США соперничали в деле освоения космоса. Главным было выполнить задачу. Космонавты справились с ней. Теперь мы можем узнать, как все происходило на самом деле. Фильм рассказывает не только о героическом выполнении миссии, но и о детстве Леонова. Космонавт консультировал создателей фильма.





«Быть Астрид Линдгрен», 2018





История одной из самых любимых детских писательниц всего мира. Астрид Линдгрен выросла в большой семье. С детства она выделялась изобретательностью и фантазией. Она устроилась работать в редакцию газеты и влюбилась в главного редактора. Девушка забеременела. Ситуацию осложняло то, что главред был женат. Беременная девушка уехала в соседнюю Данию, чтобы рожать. Там можно было не указывать имя отца. После родов матери пришлось оставить сына в приемной семье. Будущая писательница вернулась в Швецию, где начала новую жизнь. Но она страдает из-за того, что оставила ребенка, и пытается найти утешение в создании книг.





«Богемская рапсодия», 2018





Фильм повествует историю легендарного музыканта Фредди Меркьюри. Сын эмигрантов-парсов, проживающих в Великобритании, разочаровывает отца. Он не хочет получать образование, которое ему велят, и даже меняет имя — из Фаруха превращается во Фредди. Будущая звезда подрабатывает грузчиком и ходит на концерты в клубы. В одном из них он знакомится с подругой всей жизни Мэри Остин. Затем он создает группу. Queen ждет всемирный успех, распад, воссоединение и преждевременная смерть солиста.





Фото: кадр из фильма «Богемская рапсодия»