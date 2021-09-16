История Золушки из России Прасковьи Жемчуговой

Прасковья Ковалева-Жемчугова была дочерью кузнеца, который отошел в собственность к графу Петру Шереметеву с приданым его жены. В семь лет ее забрали в подмосковную усадьбу Шереметевых. Девочка рано продемонстрировала способности к музыке, поэтому ее начали готовить для работы в крепостном театре.





Она приобрела известность после исполнения партии Лизы в опере «Дезертир, или Беглый солдат». Триумф сопровождал ее работу в опере «Самнитские браки» и другие работы. Ее талантом была впечатлена императрица Екатерина II.





Жемчугова обладала лирико-драматическим сопрано, играла на клавесине и арфе, знала итальянский и французский языки. Она написала песню «Вечор поздно из лесочку», которая была очень популярна в XIX веке. Ее назвали «первой русской поэтессой из крестьянства».





Когда графа Николая Шереметева перевели в Петербург, он забрал труппу с собой. Однако во влажном климате у Жемчуговой обострилась чахотка — она вынужденно оставила сцену.





Большое волнение до сих пор вызывает история любви Жемчуговой и Шереметева. Он дал вольную певице и всей ее семье. А затем женился на любимой женщине. Точно неизвестно, удалось ли ему добиться разрешения на неравный брак. Нет достоверных данных, кто стал свидетелем на свадьбе. В метриках, где указывали информацию о венчании, не уточнили сословие Жемчуговой. Историки предполагают, что для оформления брака Шереметев придумал легенду о происхождении Жемчуговой от польского шляхтича. В 1801 году они поженились.





Через два года Прасковья родила сына. Беременность и роды проходили тяжело. Спустя три недели после появления ребенка она скончалась. Ей было 34 года.





Граф пережил супругу на шесть лет. Последние годы жизни он занимался благотворительностью, как просила его супруга перед смертью. Шереметев достроил Странноприимный дом в Москве (больница и приют для нищих), основал Невскую богадельню в Петербурге. На его средства также построили театральные комплексы и храмы.





Сын Дмитрий остался сиротой в шесть лет. Во взрослом возрасте он много занимался благотворительностью. Был попечителем Странноприимного дома, поддерживал больницы, приюты, гимназии, храмы. Он также помогал музыкантам и художникам.



