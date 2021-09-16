Энрике Иглесиас решил отказаться от выпуска альбомов

16.09.2021
«Может быть, это мой последний альбом. Это не то, о чем я думаю в последние месяцы. Это то, о чем я думаю последние несколько лет», — передает «Культуромания» слова артиста.
В сообщении певца уточняется, что речь не о том, чтобы не записывать песни совсем. Иглесиас объяснил, что этот процесс ему очень нравится, однако публиковать песни в формате альбомов считает необязательным.
На заявление Энрике Иглесиаса отреагировал певец Рики Мартин. Он назвал решение Иглесиаса нелегким и поздравил его «в любом случае».