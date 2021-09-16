Топ-5 звездных холостячек России

Они добились успеха в профессиональном плане. Стали знаменитыми и состоятельными, но не встретили верного спутника жизни.





Наталья Рудова





38-летняя актриса ни разу не была замужем, хотя у нее много поклонников. Она не торопится замуж, поскольку считает, что свадьба должна быть единственной в жизни. Со своим избранником она хочет прожить до самой смерти. Актриса не скрывает, что мечтает о семье, но пока не встретила «того самого».





Анна Семенович





Личная жизнь актрисы, теле- и радиоведущей не складывается. С последним партнером она рассталась буквально перед свадьбой. Семенович задумалась о том, чтобы завести ребенка без супруга. Она по-прежнему надеется, что ей удастся создать семью.





Настасья Самбурская





Дерзкой красотке постоянно приписывают многочисленные романы, однако замужем она была только один раз. Брак с актером Кириллом Дыцевичем продлился чуть больше года. Актриса признавалась, что вышла замуж по большой любви. Сегодня она не спешит делиться подробностями личной жизни. Самбурская любит подогревать интерес прессы и поклонников к своей персоне, используя в розыгрышах сплетни и слухи. Она заявляла, что не выйдет замуж за мужчину, который зарабатывает меньше ее.





Лукерья Ильяшенко





32-летняя звезда «Сладкой жизни» ворвалась в актерскую профессию, быстро став востребованной. В личной жизни на протяжении 10 лет у нее все было стабильно — она встречалась с журналистом Александром Маленковым, который старше на 17 лет. До ЗАГСА они не дошли. После разрыва Ильяшенко не спешит снова начинать отношения.





Надежда Бахтина





Актриса, которая прославилась ролью цыганки в сериале «Кармелита», была замужем за Александром Никитиным. Они поженились в 2007 году, а через пять лет развелись. У них не было детей. С ростом профессиональной востребованности в семье начался разлад, который супруги не смогли преодолеть.





Фото: кадр из фильма «Проверка на любовь»