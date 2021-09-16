В Мичуринске начали исследовать крепость города Козлова

16.09.2021
Научные сотрудники Археологического парка «Аргамач» начали предварительную археологическую разведку точных границ основанного в 1635 города-крепости Козлова. Ученые изучили архивно-библиографические источники и провели детальную топографическую съемку, исследовав рельеф местности.
Сейчас эксперты ведут раскопки на территории городского сада. В процессе работ выкопаны две траншеи, которые могут быть остатками крепостной стены. Также найден фрагмент дерева, похожий на столб или часть фундамента старой стены.
Ученые планируют создать 3D-модель крепости для ее детального исследования. По словам экспертов, в текущем году на территории Мичуринска будут идти только разведывательные работы, в следующем начнутся раскопки.
Фото: администрация города Мичуринска