В Забайкалье нашли средневековое городище культуры мохэ

Об открытии сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН.

Шилкинский отряд Института археологии и этнографии СО РАН под руководством Сергея Алкина провел полевые исследования в Юго-Восточном Забайкалье в приграничном районе с Амурской областью. Текущий сезон ученые посвятили поиску новых и оценке состояния уже известных археологических объектов в окрестностях села Горбица Сретенского района.

Археологи отметили, что еще в начале XX века местные краеведы сделали краткое описание древних городищ, расположенных на реке Шилка, в том числе укрепленного поселения в районе Горбицы. Однако целенаправленный поиск этого памятника современными археологами не приносил результата. После нескольких лет работ ученые обнаружили на возвышенности, находящейся на левом берегу Шилки в нескольких километрах от устья реки Горбица, городище.

Его обследование показало, что объект оставался нетронутым. На площади поселения отсутствуют следы шурфовки, которые встречались на всех подобных памятниках, относящихся к Шилкинской системе городищ. Удачный выбор расположения позволил средневековым жителям обойтись без сооружения мощной фортификационной системы. Рвы и валы располагались лишь на ограниченной части периметра. На территории объекта археологи обнаружили 30 западин, оставшихся от крупных жилищ-полуземлянок. В центральной части городища, возможно, располагалось общественное пространство.

Ученые отметили, что, опираясь на предыдущие исследования памятников Шилкинской системы городищ, обнаруженное поселение можно датировать рубежом I–II тысячелетия нашей эры. Городище принадлежало мигрировавшему в Забайкалье тунгусоязычному населению, относящемуся к археологической культуре мохэ.

Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН