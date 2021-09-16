Филипп Киркоров исполнит роль Жар-птицы в фильме «Последний Богатырь»

16.09.2021

Филипп Киркоров исполнит роль Жар-птицы в фильме «Последний Богатырь»

Российский поп-певец Филипп Киркоров снимется в третьей части фильма «Последний богатырь», о чем написал сам певец в своем Instagram. 

Поп-звезда предстанет в образе Жар-птицы, эмигрировавшей из Белогорья в современную Москву. Обосновавшийся в мегаполисе персонаж русских сказок находит свое призвание в шоу-бизнесе. 

Повстречав главного героя фильма Ивана, решает помочь ему найти похищенную Василису и одолеть древнюю Тьму. Певец добавил, что никогда бы не подумал, что ему предстоит сыграть такую роль. 

Прообразом его Жар-птицы стала птица Феникс. Релиз картины Дмитрия Дьяченко состоится 23 декабря 2021 года.

Фото: кадр из фильма