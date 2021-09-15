Знаменитый фильм с Шварцнеггером «Близнецы» получил продолжение

Съемки второй части комедийного фильма Айвана Райтмана «Близнецы» 1988-го года начнутся в 2022 году, сообщает Deadline.

Райтман рассказал, что новый фильм будет назвываться «Тройняшки», и в нем появится третий главный герой. Предварительно съемки запланированы на январь следующего года и пройдут в Бостоне (штат Массачусетс, США).

Сюжет расскажет историю, когда у героев картины, двойняшек, которых снова сыграют Арнольд Шварцнеггер и Дэнни Де Вито, обнаружится еще один брат. Его роль исполнит американский актер и комик Трейси Морган.

Режиссер рассказал, что третий ребенок родился в тайне, не зная своих братьев. «В самом начале фильма они встречаются и достигают связи друг с другом после стольких лет», – добавил он.

Райтмана поведал, что планирует снять «фильм о семье и о том, что, какими бы разными мы ни были, нужно научиться ладить друг с другом». Впервые криминальная комедия канадского кинорежиссера Райтмана «Близнецы» вышла на экраны в 1988 году.

Фото: кадр из фильма «Близнецы»