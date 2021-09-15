Премьерный показ спектакля Крымова о встрече Чаплина и Михаэлса пройдет в Москве

15.09.2021
28 и 29 сентября и с 1 по 4 октября в Музее Москвы состоятся премьерные показы спектакля Дмитрия Крымова «Двое», рассказывающего о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса.Режиссер, сообщает пресс-служба Музея Москвы.
«ДВОЕ Чаплин и Михоэлс» – Совместный проект продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы. Идея композиции и постановка принадлежат Дмитрию Крымову, а весь спектакль создан при поддержке Российского еврейского конгресса.
1943 год. Война. СССР нужны деньги на борьбу с Германией. По личному поручению Иосифа Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс отправляется в США.
Там он встречается с состоятельными евреями, и они жертвуют Союзу колоссальную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Один из дарителей — Чарли Чаплин.
«Двое» — это спектакль о встрече Великого Комика Чарли Чаплина и Великого Трагика Соломона Михоэлса. Это фантазия на тему их встречи, которая в реальности заняла 2 минуты. В ролях: Роза Хайруллина, Максим Виторган, Александр Фекслистов, Александр Кубанин.
Спектакль будет играться в уникальном историческом архитектурном пространстве бывших Провиантских складов, а ныне – Музея Москвы. Премьера спектакля состоится 28 сентября 2021 года в Музее Москвы.
Фото: пресс-служба Музея Москвы