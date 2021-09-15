Более 100 мероприятий в учреждениях культуры Ульяновской области доступны по «Пушкинской карте»

Об этом стало известно в ходе встречи Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с главой региона Алексеем Русских.

Десять учреждений культуры зарегистрировались в программе «Пушкинская карта» и представили на портале «Культура.РФ» 107 мероприятий в сентябре, и 140 в октябре.

«Пушкинская карта» - очень важная, но, тем не менее, сложная инициатива. Необходимо следить, чтобы афиша пополнялась качественными мероприятиями и важно по возможности связывать их с образовательной программой, чтобы приходили школьники классами и студенты курсами», - сказала Ольга Любимова.

На сегодняшний день десять учреждений культуры в Ульяновской области стали участниками проекта, планируется, что до конца года к программе подключаться еще три учреждения.

«При поддержке федерального Министерства в Ульяновской области реализуются крупные проекты, которые помогут нам и дальше развивать сферу культуры в регионе. В этом году началась реконструкция Театра юного зрителя. Театр предназначен для основных пользователей «Пушкинской карты». Мы надеемся, что его открытие станет значимым событием для зрителей всех возрастов, особенно для молодёжи», - отметил Алексей Русских.

В ходе встречи также был обсужден вопрос реконструкции Ленинского мемориала. В здании будет создан большой комплекс, в который войдёт новая музейная экспозиция и филармония. В мемориале расположены два концертных зала на 1200 мест и 400 мест, один из них будет приспособлен для размещения органа.

Глава региона рассказал также о ходе работ по реконструкции Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им. С.Т. Аксакова. Ремонт здания запланирован в рамках национального проекта «Культура». Минкультуры России планирует направить в 2024 году на проект по реновации здания 451,7 млн рублей. По словам Алексея Русских, запланировано также строительство в 2022-2023 гг. культурно-образовательного центра в Димитровграде.

Помимо этого, глава региона сообщил, что Ульяновская область активно реализует мероприятия в рамках национального проекта «Культура». Так, в регионе уже открыто шесть новых сельских клубов, продолжается открытие модельных библиотек и виртуальных концертных залов. К 2024 планируется завершить модернизацию всех 51 детских школ искусств.

И.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова отметила, что важным для региона направлением является поддержка кинематографии. Ульяновская кинокомиссия планирует возобновить предоставление субсидии на киносъемки на территории субъекта. Планируется также создание в области кинокластера, который будет включать в себя как производственные мощности, оборудование, так и павильоны для киносъемок.

Евгения Сидорова добавила, что в 2021 году в Ульяновске прошёл Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В.М. Леонтьевой. Ольга Любимова обратила внимание, что при проведении киносмотра важно отходить от образов ушедшей эпохи и ориентироваться на современный формат интересный молодому поколению.