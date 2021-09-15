Стартовал прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

«Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential объявил о старте приема заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», сообщает пресс-служба «Ленфильма».

Лаборатория начнет работу весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе киностудии. Все, кто пройдет отбор, получат возможность доработать свои дебютные картины под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии до уровня полноценных, готовых к производству сценариев.

В сообщении сказано, что к участию приглашаются начинающие кинематографисты со всей России. Прием заявок продлится до 15 ноября.

Первый этап отбора будет проводиться командой редакторов продюсерского центра Potential, с 2014 года занимающегося поиском и развитием молодых талантов. В пресс-службе поведали, что 15 декабря состоится объявление шорт-листа из 30 проектов, а уже 1 февраля станут известны 10 проектов-финалистов, авторы которых и примут участие в лаборатории.