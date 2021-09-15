Индийский актер Ризбава умер в 60 лет

Индийский актер кино, театра и ТВ Ризбава скончался 13 сентября в возрасте 60 лет в частном госпитале в Кочине, сообщает «Российская газета».

Смерть наступила в результате тяжелой болезни. Изначально актер театра, Ризбава дебютировал в кино в 1984 году в картине, которая так и не попала на экраны.

Однако в дальнейшем дела пошли на поправку. За свою жизнь он успел поучаствовать более чем в ста проектах и получить Государственную кинопремию.

Лучшая роль, по мнению поклонников творчества артиста, была сыграна им в комедийном триллере 1990 года In Harihar Nagar. В нем он сыграл эксцентричного злодея Джона Хонаи, а фильм получил коммерческий успех и породил цепочку продолжений и ремейков.

Фото: кадр из фильма