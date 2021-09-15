Бузова объяснила причину переноса скандального спектакля МХАТа с ее участием

Ольга Бузова объяснила, чем вызван перенос спектаклей с ее участием в МХАТ имени Горького, сообщает ФАН.

Бузова уверена, что решение руководства не связано с критикой, которая обрушилась на скандальную постановку «Чудесный грузин» с ее участием. Артистка рассказала, что перенос связан со сложностями в согласовании.

Бузова объяснила, что такие отставания от графика объясняет большое количество приглашенных артистов, которые задействованы в постановке. По ее словам, требуется собрать более 40 актеров, декорации в три этажа, и только после появится возможность свести графики.

Ранее стало известно о том, что спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой отменен и вернется на сцену в октябре или ноябре. Точная дата остается неизвестной, сообщает ФАН.

Фото: кадр из клипа



