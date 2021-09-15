В Москве запустят проект «Музейная четверка»

Проект «Музейная четверка» (М4), объединяющий Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж» и Дом культуры «ГЭС-2», запущен в Москве, сообщает ТАСС.

Проект предусматривает разработку экскурсионных маршрутов в городском пространстве между столичными музейными учреждениями, сообщили их руководители на пресс-конференции.Основу проекта составляют авторские маршруты, которые включают в себя известные и необычные городские локации, музейные собрания и временные экспозиции.

Для объединения всех сезонно обновляемых маршрутов создан специальный сайт, где они будут представлены в аудиоформате, а также новости и последние события из жизни «четверки». Экскурсоводы на маршрутах не предусмотрены.

По словам участников пресс-конференции, проект более трех лет находится в разработке, а сама «Музейная четверка», которую объединяет общность идей, существует давно. Генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика считает, что рассматривать «четверку» стоит как на некое метапространство, общее дополнительное культурное предложение.

Тестовым проектом назвал четыре маршрута директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов. По его словам, «четверка» планирует развивать взаимодействие.