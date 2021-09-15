Топ-5 зарубежных романов 2021 года

Литературный 2021 год оказался довольно урожайным на переводные романы, достойные читательского внимания. «Культура» отобрала самые важные книги.





«Выгон» Эми Липтрот





К концу года Ad Marginem обещал выпустить дебютную книгу британской писательницы и журналистки. Она рассказывает историю, списанную со своей жизни: детство в сложных условиях, переезд из маленького городка в Лондон, алкоголизм, отношения, возвращение на малую родину и спасение от саморазрушения. Это история о человеке, который не справился с жизнью, но все-таки пришел к чему-то позитивному. История о том, как вынужденная изоляция привела к перерождению.





«Шагги Бейн» Дугласа Стюарта





Роман о том, как семью разрушает алкоголизм матери. Это автобиографическая история. Ее действие разворачивается в 1980-е годы в Глазго. Бытописание жизни неблагополучной семьи в маргинальном районе не щадит читателей. Старшие дети Агнесс Бейн отдалились. Ей помогает только младший сын Шагги. Он ведет неравную борьбу за любовь матери с алкоголем. За болезненностью отношений, в которых сын заботится о матери, стоит его огромная и всепрощающая любовь.





«Голова, полная призраков» Пола Трембли





Мастер хорроров использовал известный сюжет об изгнании бесов из подростков. Врачи диагностировал у Марджори острую шизофрению, но не смогли ей помочь. Родители обратились к священнику, предложившему провести обряд экзорцизма. Чтобы покрыть расходы на спасение дочери, родители согласились участвовать в реалити-шоу. Затем действие переносится в наше время. Сестра Марджори рассказывает о том, что она запомнила о тех событиях. Ее воспоминания очень отличаются от телевизионной версии. Из всех шкафов начинают выпадать скелеты. Автор ставит вопросы о природе болезни, связи памяти с реальностью. Книгу высоко оценил Стивен Книг. Кстати, его новый роман на русском языке «Позже» тоже выйдет в этом году.



«Свадебный сюжет» Джеффри Евгенидиса





Переиздание культового романа о том, как жить в эпоху перемен. Он уже выходил на русском языке 10 лет назад. Действие разворачивается в 1980-е годы в Соединенных Штатах Америки. Автор рассказывает историю отношений трех студентов, между которыми возникают дружеские (и не только) чувства. Мадлен изучает викторианскую литературу и спасается от распада вокруг, а также от своих чувств.





«Дева в саду» Антонии Байетт





Это первый роман из «тетралогии о Фредерике», который создавался на протяжении 25 лет. Это неторопливая и интересная история семьи Поттеров, рассказанная на фоне новейшей истории Великобритании. Семья готовится отмечать коронацию Елизаветы II. Однако дети сосредоточены на своих заботах. Фредерика жаждет встречи с большим миром, Стефани готовится к замужеству, Маркус переживает тревоги и видения. Герои задаются актуальными вопросами. Антония Байетт — огромная фигура в британской литературе, которая добавила буквально в каждую строчку романа смыслы и аллюзии.





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