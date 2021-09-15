Гигантские стати верблюдов в Северной Аравии были созданы в VI тысячелетии до нашей эры

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science Reports.

С помощью комплекса методов археологи смогли датировать рельефные изображения на Стоянке верблюдов, которая находится на севере Аравийского полуострова. Как выяснилось, фигуры животных в натуральную величину были созданы еще в эпоху неолита.

Монументальные рельефы на Стоянке верблюдов в Северной Аравии представляют собой три скальных отрога, украшенные натуралистичными вырезанными в скале изображениями верблюдов, а также животных из отряда непарнокопытных, выполненными в натуральную величину. Археологи нашли 21 рельеф. Памятник предварительно датировали набатейским периодом возрастом около 2000 лет, однако точных определений до сих пор не удавалось сделать.

Исследователи Министерства культуры Саудовской Аравии и Университета короля Сауда вместе с германскими коллегами из Института истории человечества Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции впервые смогли провести масштабную работу, которая позволила датировать уникальный памятник.

Как показал анализ результатов, скульптуры были созданы каменными орудиями в VI тысячелетии до нашей эры. В то время ландшафт местности представлял собой саванноподобные луга, на которых люди пасли крупный рогатый скот, овец и коз. В окрестностях водились дикие лошади и верблюды.

К концу VI тысячелетия до нашей эры большая часть рельефов уже была вырезана. Участок использовался древними людьми в течение длительного периода после этого. Таким образом, это самые древние в мире крупномасштабные рельефные скульптуры, дошедшие до наших дней.

Фото: Journal of Archaeological Science Reports