Главные осенние премьеры онлайн-платформ в России

Осенью стриминговые сервисы начнут показ новых отечественных проектов. Некоторые из них обещают стать сенсацией, а некоторые просто скрасят темные и холодные вечера.





«В Бореньке чего-то нет»





«Квартит И» впервые трансформировал спектакль в сериал (странно, что творческая группа не сделала этого раньше). Проект, который выйдет на платформе SMART, расскажет, в каких муках и склоках создается кино. Сериал отличается от театральной постановки обилием сюжетных линий. В драматическом сериале нашлось место и для фирменного юмора «Квартета И». В центре сюжета — режиссер Максим (Максим Виторган), который наконец-то снял фильм мечты. Он пытается разобраться, удалась ли его задумка. Но его постоянно отвлекает съемочная группа, которую раздирают самые разные противоречия и чувства.



«Пропавшая»





На «Кинопоиске HD» выйдет триллер Вадима Перельмана. В богатую семью неожиданно возвращается дочь, пропавшая много лет назад (Лиза Янковская). Она ничего не помнит об исчезновении и жизни до возвращения. Мать сразу принимает ее, а отец относится настороженно. Появление дочери не приносит счастья, а вскрывает застарелые нарывы, которые каждый член семьи пытался игнорировать.





«Сказки Пушкина. Для взрослых»





More.tv представит смелый сериал, адаптировавший сказки Александра Пушкина на современный лад. Их сюжет хорошо известен. Только Царевна окажется блогером, Елисей — рэпером, а Золотой петушок — нейросетью. У каждой из шести сказок — свой режиссер и сценарист. Шоураннером прокта выступил Михаил Зыгарь.





«Вертинский»





Байопик Авдотьи Смирновой посвящен жизни и творчеству Александра Вертинского, которого сыграл Алексей Филимонов. Проект расскажет историю жизни артиста, которой многие завидовали. После отъезда из Советской России Вертинский покоряет мир. А в разгар Второй мировой войны он возвращается в СССР. Что стоит за славой и всемирным успехом? Сериал выйдет в онлайн-кинотеаре KION, а позже — на Первом канале.





«Самка богомола»





Жанна Дронова (Ирина Розанова) — не обычная женщина, а серийный убийца. Она лишала жизни исключительно мужчин-насильников. Дронова призналась в нескольких убийствах и оказалась за решеткой. У нее появляется подражатель. Она помогает расследовать преступления, а также настаивает на том, чтобы делом занялся ее сын. Он работает следователем и уже 20 лет не общается с матерью. За адаптацию французского проекта «Богомол» отвечают видеосервис START и студия «Профит».





«Отец Сергий»





Еще один неожиданный проект от KION представит историю экс-священника, расследующего преступления (Роман Маякин). К ним причастны не обычные люди, а вампиры и другая нечистая сила. Среди сценаристов значатся Всилий Сигарев, Алексей Милованов и другие известные авторы, а среди продюсеров — Автодья Смирнова и Анна Пармас. Срежиссировал проект Борис Хлебников.





Фото: кадр из сериала «Вертинский»