В Большом театре представили планы 246-го сезона

Традиционный сбор труппы ГАБТ состоялся в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

На сборе были представлены репертуарные и гастрольные планы нового, 246-го по счету сезона. В мероприятии приняла участие статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин подчеркнул, что труппа пережила очень непростой сезон. «Мы не отменили ни одной премьеры, только перенесли. Несмотря на всю ситуацию: 75% заполнения зала, потом 50%, потом даже 25%, все делали свое дело. У нас переболели при наших трех тысячах свыше 500 человек», — рассказал Урин.

В целом на трех сценах театра в новом сезоне запланировано девять премьер. Театр открыл сезон двумя операми: на Исторической сцене показали оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке Римаса Туминаса (премьера 2018 года), а на Камерной — «Искателей жемчуга» Бизе (постановка Владиславса Наставшевса). Балетная труппа начнет сезон 17 сентября балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича.

Владимир Урин отметил, что в новом сезоне режиссер Саймон Макберни совместно с главным дирижером — музыкальным руководителем ГАБТа Туганом Сохиевым воплотит на сцене оперу Модеста Мусоргского «Хованщина». В рамках договоренностей о сотрудничестве с нью-йоркской «Метрополитен-оперой» появится «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера. Руководитель Театра на Фонтанке из Санкт-Петербурга Семен Спивак дебютирует в музыкальном театре и представит оперу Моцарта «Дон Жуан».

На Камерной сцене имени Б.А. Покровского зрители увидят оперы Сергея Прокофьева «Маддалена» и Мориса Равеля «Испанский час», их поставит режиссер Владиславс Наставшевс. Молодой режиссер Александр Хухлин представит оперу «Фальстаф» Антонио Сальери, а режиссер из Красноярска Роман Феодори выступит с постановкой оперы Гаэтано Доницетти «Линда ди Шамуни».

Среди балетных премьер в планах Большого театра «Мастер и Маргарита» в постановке Эдварда Клюга на музыку Альфреда Шнитке, балет Алексея Ратманского «Искусство фуги» на музыку Иоганна Себастьяна Баха и проект трех одноактных балетов трех молодых хореографов: Вячеслава Самодурова («Танцемания» на музыку Юрия Красавина), Артемия Белякова («Времена года» на музыку Александра Глазунова) и Антона Пимонова («Сделано в Большом» на музыку Анатолия Королева)».