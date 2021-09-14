С начала программы «Пушкинская карта» по ней приобрели 150 тысяч билетов

14.09.2021
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что за первые недели с момента запуска программы обладателями «Пушкинских карт» стали 1,8 млн человек. Она заявила, что молодые люди уже приобрели 150 тыс. билетов на сумму более 117 млн рублей.
Глава Минкультуры добавила, что наибольшей популярностью у обладателей «Пушкинской карты№ пользуются театральные мероприятия. По словам министра, покупки по карте являются «невероятной поддержкой» всей отрасли культуры.
В программу вошли уже 1,5 тыс. федеральных, региональных, муниципальных учреждений культуры. Министр поведала, что темпы подключения к программе «Пушкинская карта» превысили ожидания правительства, и понадеялась, что посещение культурных мероприятий станет для молодых людей хорошей привычкой.