В Москве отметят 80-летие создавшего «Ежика в тумане» режиссера Юрия Норштейна

Вечер юбиляра пройдет 17 сентября в кинотеатре «Художественный», сообщили «Культуре» организаторы.

15 сентября 2021 года исполняется 80 лет Юрию Борисовичу Норштейну — выдающемуся советскому и российскому режиссеру, художнику, педагогу, автору культовых мультфильмов, вошедших в золотой фонд отечественной анимации. Среди них «Сказка сказок», «Ежик в тумане», «Цапля и журавль», «Лиса и заяц» и многие другие, напоминается в сообщении.

В честь юбиляра 17 сентября в 19.00 в обновленном кинотеатре «Художественный» состоится юбилейный вечер, вдохновителем и организатором которого выступило «Московское кино». Поздравить Юрия Борисовича придут коллеги, друзья, ученики, артисты, режиссеры, писатели и журналисты, все те, кто любит мастера и ценит его творчество.

В рамках празднования юбилея планируется целая серия мероприятий — специальные показы, лекции, мастер-классы, которые пройдут до конца года.