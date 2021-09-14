Почти 1,5 тыс. учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»

Программа «Пушкинская карта» охватила все 85 субъектов Российской Федерации, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на совещании президента РФ с членами Правительства РФ.

«Только за первые две недели с момента запуска проекта обладателями карт стали около 1 млн 800 тыс. человек. Молодые люди уже приобрели почти 150 тыс. билетов на сумму более 117 млн рублей. Это невероятная поддержка всей нашей отрасли», - сказала Ольга Любимова, добавив, что в проекте принимают участие почти 1,5 тыс. учреждений культуры по всей стране.

Министр культуры отметила, что благодаря личному участию и поддержке председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина проект удалось запустить в кратчайшие сроки.

Участниками программы стали 499 театров, 446 музеев, 115 концертных площадок, 244 культурных центра, 194 библиотеки и образовательных организации. «Мы уверены, что с каждым днем количество участников будет расти», - подчеркнула министр культуры.

Ольга Любимова также добавила, что в афишу мероприятий, размещенную в специальном приложении и на портале «Культура.РФ», вошли более 10 тыс. событий, доступных для посещения молодежью. Она отметила, что на данный момент наибольшей популярностью пользуются билеты в театры.

«Мы не останавливаемся на существующем репертуаре наших учреждений культуры: в рамках программы планируется расширение гастрольной деятельности наших творческих коллективов, важно, что спектакли и концерты в буквальном смысле смогут «приезжать» к людям в самые отдаленные уголки нашей страны, например, в автоклубах», - заключила министр культуры.