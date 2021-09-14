Топ-5 знаменитых холостяков российской эстрады

У них есть всё — успешная творческая карьера, слава, деньги. Однако нет семьи и спутницы жизни. Они состоялись в деле, но выбрали одиночество.





Дима Билан





Топ холостяков по праву возглавляет Дима Билан. Он никогда не был связан узами официального брака, хотя количество его поклонниц исчисляется миллионами. По признанию певца, у него было много романов, но он не встретил одну-единственную. Ему кажется, что такой женщины просто не существует. Однако 39-летний Билан все-таки надеется в будущем обзавестись семьей.





Сергей Лазарев





Еще один известный холостяк, поющий о любви. Он не стал мужем, но стал отцом. 38-летний Лазарев воспитывает сына и дочь. Когда-то он встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, что очень активно обсуждалось в прессе. Однако до брака дело не дошло — они расстались друзьями.





Сергей Пархоменко





Рэпер Серега, прославившийся хитом «Черный бумер», несколько раз состоял в отношениях. Одна из его избранниц родила от него двоих сыновей. Однако отношения не были зарегистрированы. К сегодняшнему дню пара уже распалась. Исполнитель признавался, что пока не встретил женщину, с которой бы дошел до ЗАГСа.





Егор Крид





27-летний исполнитель рассказывал, что у него было много романов, в том числе с моделями и певицами. Многие песни своего первого альбома он посвятил Нюше, с которой у него был роман. Однако об оформлении отношений он ни разу не задумывался. Крид говорил, что хотел бы стать молодым отцом, чтобы быть с детьми на равных. Пока он остается бездетным холостяком.





Алексей Воробьев





Певец и актер перебрался за океан, но так и не встретил своего счастья. В прессе не раз обсуждали его непродолжительные романы с Оксаной Акиньшиной, Анной Чиповской, Викторией Дайнеко. В прошлом году ему приписывали тайное бракосочетание с блогером Натальей Зубаревой. Однако актер не подтвердил эту информацию.





Фото: кадр из клипа «Подоконник на 6-м»