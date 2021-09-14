Самые неожиданные звездные пары в России

Некоторые пары не разглашают подробности личной жизни. Но поклонники убеждены, что чувства были. Ведь они отражаются на творчестве любимых актеров и певцов.





Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев





Недавно ведущая программы «Давай поженимся» призналась, что встречалась с Нагиевым в 80-е годы. Он не опроверг ее слова. Более того, Нагиев галантно добавил, что Гузеева была богиней тогда и остается ею по сей день.





Лайма Вайкуле и Богдан Титомир





Она — элегантная и утонченная. Он — брутальный и энергичный. Они кажутся противоположностями, которые притягиваются друг к другу. В начале 1990-х годов и Вайкуле и «Кар-Мэн» с Титомиром были на волне популярности. После того как исполнители записали совместный трек «Чувства», поклонники решили, что у них роман. Около полугода они выходили вместе в свет, подогревая слухи. Не исключено, что это был пиар для привлечения внимания. Ведь Вайкуле с конца 70-х годов состоит в отношениях с Андреем Латковским.



Ольга Бузова и Роман Третьяков





Певица Ольга Бузова начинала свой путь как участница реалити-шоу «Дом 2». Она стала одной из немногих популярных героев проекта, которым удалось воспользоваться свалившейся славой. На проекте она была в отношениях с Романом Третьяковым. Их телевизионный роман длился три года.



Равшана Куркова и Дмитрий Исхаков





Фотограф Дмитрий Исхаков известен как (уже бывший) муж Полины Гагариной. Ему приписывают много романов, в том числе с Ренатой Литвиновой. До официальных отношений с певицей он встречался с актрисой Равшаной Курковой. По слухам, именно Исхаков, который снимал Куркову с бывшим мужем на Мальте, стал причиной их разрыва.





Ирина Леонова и Игорь Петренко





Актеры поженились после окончания Щепкинского училища. Их брак продлился четыре года. Версии о причинах расставания расходятся. По одной из них, Леонова влюбилась в Евгения Цыганова и ушла к нему от мужа. По другой, Петренко влюбился в Екатерину Климову и ушел к ней от жены. Леонова завязала с актерской карьерой, посвятив себя семье. Она родила семерых детей от Цыганова, который бросил ее во время последней беременности. Петренко десять лет был женат на Климовой, в браке с которой появились двое сыновей. После он женился в третий раз и стал отцом трех дочерей.





Фото: кадр из фильма «Без границ»