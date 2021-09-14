Скандальное современное искусство: «Большая глина № 4»

Композиция «Большая глина № 4» стала одной из самых скандальных за последние годы в России. Работу Урса Фишера установили в августе. До этого она выставлялась в Нью-Йорке (2015) и во Флоренции (2017). Планируется установить копию в Петербурге. Место расположения не разглашается.





Скульптура представляет собой лежащие друг на друге куски глины, которые разминал художник. Высота алюминиевой конструкции — 13 метров. Произведение отсылает к начальной форме творческого процесса, первоначальному виду материалов, из которых художник может создать шедевр.





В США и Италии скульптуру восприняли неоднозначно. Еще более резкая реакция на нее оказалась в России. Жители и гости Москвы не оценили произведение, увидев в нем сходство с продуктами жизнедеятельности, покрытыми серебристой краской. Некоторым зрителям кажется, что «Большая глина» уродует пространство.





Возможно, в России слишком силён стереотип о том, что искусство должно радовать глаз, возвышать человека и обращаться к его светлым сторонам. Вряд ли стоит сводить искусство только к подобной цели.





Другие видят в работе символическое и философское высказывание автора. По мнению специалистов, работа Фишера привлекла внимание к современному искусству. Кому-то она помогла выйти за пределы первого поверхностного взгляда и увидеть другое измерение.





По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работу демонтируют через девять месяцев и увезут в другой город.





Фото: Timur Maisak, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org