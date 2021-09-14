Более 50 художников из 23 стран примут участие в Уральской индустриальной биеннале

14.09.2021
Старт публичной программы биеннале запланирован 16 сентября. Основная программа будет открыта с 2 октября по 5 декабря в Екатеринбурге и ряде городов Урала.
В сообщении говорится, что VI Уральская индустриальная биеннале объявляет список художников — 52 художника и коллектива из 23 стран, 75 работ, в том числе 24 новые. В частности, ожидается участие Абсалон, Марии Терезы Алвес, Мехтап Байду, Себастьяна Баумгартена, Людвига Хаугка и Роберта Липпока, Aйзит Бостан и многих других.
Некоторые художники представят свои новые работы, разработанные специально для Уральской биеннале. Уральская индустриальная биеннале — крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства.
Темой биеннале текущего года станет «Время обнимать и уклоняться от объятий», предметом осмысления — нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.