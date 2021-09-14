«Современник» возвращает скандальный спектакль «Первый хлеб»

14.09.2021
Судя по записи в афише, показы пройдут 3 и 4 октября. В театре отметили, что даты показов пока не утверждены, а опубликованная афиша на октябрь является предварительной.
После премьеры спектакля общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на постановку польского режиссера Бениамина Коца. По мнению общественников, в спектакле есть моменты, оскорбляющие ветеранов Великой Отечественной войны.
Главная претензия общественников относится к монологу Лии Ахеджаковой, в котором ее героиня в нетрезвом виде на кладбище с использованием ненормативной лексики обращается к вымышленному персонажу, Герою Советского Союза и ветерану Великой Отечественной войны. Проверку жалобы взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.