«Современник» возвращает скандальный спектакль «Первый хлеб»

14.09.2021

«Современник» возвращает скандальный спектакль «Первый хлеб»

Скандальная постановка «Первый хлеб» с актрисой Лией Ахеджаковой вновь появилась в афише театра «Современник».

Судя по записи в афише, показы пройдут 3 и 4 октября. В театре отметили, что даты показов пока не утверждены, а опубликованная афиша на октябрь является предварительной. 

После премьеры спектакля общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на постановку польского режиссера Бениамина Коца. По мнению общественников, в спектакле есть моменты, оскорбляющие ветеранов Великой Отечественной войны. 

Главная претензия общественников относится к монологу Лии Ахеджаковой, в котором ее героиня в нетрезвом виде на кладбище с использованием ненормативной лексики обращается к вымышленному персонажу, Герою Советского Союза и ветерану Великой Отечественной войны. Проверку жалобы взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.