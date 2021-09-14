Какие сериалы смотреть осенью по российскому ТВ

Осенью телеканалы начнут показ интересных сериалов — зрителям придётся выбирать, что смотреть. На какие проекты обратить внимание — в подборке «Культуры».





«Вне себя»





Главный герой Дмитрий (Евгений Стычкин) не помнит события последних лет жизни. Вероятно, проблемы начались после убийства его жены, в котором он подозревает её любовника. Мужчина видит призраков. Чаще всего — призрака супруги. На фоне проблем с ментальным здоровьем Дмитрия лишают родительских прав, что осложняет отношения с сыном. Сюрреалистический триллер с элементами комедии выйдет на ТНТ.



«Полицейское братство»





Сериал похож на перезапуск «Улицы разбитых фонарей», в котором знакомые лица сменили имена. Следователь в отставке (Алексей Половцев) узнаёт о смертельном диагнозе и решает покончить с жизнью. Внезапно к нему приезжает дочь, которая решила пойти по стопам отца и стать следователем. Он отменяет самоубийство и начинает помогать дочери. Её коллегой оказывается сын известного полковника, которого посадили в тюрьму (Сергей Селин). Вскоре отец должен выйти из тюрьмы. Он хочет отомстить авторитету, из-за которого его посадили (Алексей Нилов). Взаимоотношения отцов и детей стали одной из центральных тем криминального сериала, который покажет НТВ.



«Елизавета»





Сериал стал приквелом к «Екатерине», ставшей популярной у телезрителей. Он рассказывает о жизни юной Елизаветы, дочери Петра Великого (Юлия Хлынина). В 16 лет отец решает оставить наследнице огромную империю. Однако все её мысли заняты первой любовью. Это история о жертвах, которые принесла Елизавета ради высокого предназначения, о борьбе с врагами и её становлении как личности. Сериал покажут на телеканале «Россия».





«Воскресенский»





На Первом канале выйдет история о высокомерном и изумительно талантливом враче, который жил и работал в 1912 году в Петербурге. Аркадий Воскресенский (Юрий Колокольников) снискал славу не только лечением людей. Он может рассказать много важного, изучая трупы. Полиция терпит его несносный характер, чтобы получать зацепки в расследованиях.



«Собор»





Громкой премьерой на Первом обещает стать исторический сериал «Собор». Он расскажет историю крепостного крестьянина Ивана Старшова (Сергей Марин), который искренне верит, что любовь не знает социальных различий. Он влюбляется в дочь барина и пытается вымолить мечту у священника. Однако в ответ слышит, что должен принять рабскую долю. Старшов отрекается от веры и сбегает. Так начинается жизнь, полная приключений. Он доходит до царя, получает дворянский титул и строит Спасо-Преображенский собор в Петербурге, возвращаясь к Богу.





Фото: кадр из сериала «Воскресенский»