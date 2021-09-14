Ежегодный смотр фильмов об искусстве пройдет в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее с 16 по 19 сентября проходит ежегодный фестиваль фильмов об искусстве — The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL, сообщает пресс-служба галереи.

Новые игровые и документальные ленты представят в кинозале Инженерного. Помимо кинопоказов в рамках фестиваля проходят встречи с режиссерами, обсуждения фильмов кино- и арт-критиками.

Открывается фестиваль немецким фильмом «Внутри Уффици». Зрители получат уникальную возможность увидеть скрытую жизнь одного из старейших музеев мира.

17 сентября гости фестиваля увидят американский фильм «Утраченный Леонардо». Картина расскажет историю самого таинственного произведения Леонардо да Винчи – «Спаситель мира», которая вызвала восторг, скандал и судебные иски.

В конце недели, 18 и 19 сентября, посетители смогут увидеть три фильма: испанский «Вы меня слышите?» с виртуальным мастер-классом Жауме Пленса, который дает возможность наблюдать за процессом создания скульптур; «Парижские каллиграммы», где в архивных документальных кадрах и графических работах режиссера ленты Оттингер на экране оживают Сен-Жермен и Латинский квартал, литературные кафе и лавки букинистов, лидеры парижской богемы и политические демонстрации; российский фильм «Харджиев. Последний русский футурист».Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.

Фото: кадр из фильма «Внутри Уффици»