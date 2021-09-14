Актрисы, которые уехали за рубеж, но остались у разбитого корыта

Звездная болезнь или здоровые амбиции? Вряд ли мы когда-то узнаем, что заставило прекрасных актрис покинуть родину в поисках творческих успехов в других странах. Они были востребованы в отечественном кинематографе или только начинали актерский путь, но решили продолжить его за рубежом. Чем это обернулось?



Елена Коренева





В начале 1980-х годов актриса была известна по ролям в «Романсе о влюбленных», «Покровских воротах», «Вишневом саде» и других фильмах. Тогда же она вышла замуж за американца и уехала в США. Однако в другой стране карьера не пошла в гору, несмотря на знание английского языка. Она подрабатывала официанткой и арт-дилером.





Брак Кореневой развалился. Актриса решила вернуться на родину. Однако в СССР ее пустили не сразу. Пока она жила в США, ей все-таки удалось сняться в нескольких американских проектах, которые не были успешными. Последующие роли в отечественном кинематографе оказались не такими яркими.





Сейчас она продолжает сниматься в кино, играть в театре. Окончила режиссерские курсы, сняла две короткометражки и написала три книги.





Наталья Андрейченко





Дебютировала в кино в 1975 году, а всесоюзный успех приобрела в начале 1980-х. Слава обрушилась на актрису после выхода фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». Она активно снималась, пока не эмигрировала в США. Андрейченко вышла замуж за австрийского актера и режиссера, обладателя «Оскара» Максимилиана Шелла, к которому и переехала. Она продолжила сниматься, но былого успеха уже не достигла.





После развода с супругом, который состоялся в 2005 году, Андрейченко вернулась в Россию. Однако здесь она тоже не нашла себя. Через несколько лет Наталья Андрейченко уехала в Мексику, где и живет.





Наталья Негода





Роль в фильме 1988 года «Маленькая Вера» вознесла молодую актрису на вершину славы. Картина, впервые продемонстрировавшая советским зрителям эротическую сцену, стала одним из символов перестройки. А Негода стала одним из первых советских секс-символов. После фильма она снялась в Playboy, что было невообразимо для советской актрисы.





Однако огромный успех, в том числе на международном уровне, не принес плодов. У Негоды больше не было серьезных работ в кино. Она уехала в США, где вышла замуж за русского эмигранта. Там актриса появилась в нескольких лентах. В 2007 году вернулась в Россию.





Галина Логинова





Начала сниматься еще студенткой. Первая работа — роль в телесериале «Тени исчезают в полдень». Затем последовали театральные постановки. Самыми известными киноролями стали Беатриче в «Много шума из ничего» и Молли в «Миллионах Ферфакса».





Логинова вышла замуж за югослава Богдана Йововича, родила дочь, а потом вместе с семьей переехала в Лондон. В Британии жизнь не сложилась — семья перебралась в США. Там супруги работали домашней прислугой у голливудского режиссера. О кинокарьере оставалось только мечтать. Брак распался.





Семью из бедности вытащила дочь, которой предложили сначала работу модели, затем — роль в кино. Галина Логинова занялась развитием карьеры дочери Миллы Йовович. Она до сих пор работает ее агентом. Ей удалось сняться в нескольких российских и американских фильмах, которые не были особо успешными. Сейчас проживает в Нью-Йорке.





Фото: кадр из фильма «Романс о влюбленных»