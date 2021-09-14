Артисты и YouTube-блогеры спели «Ничего на свете лучше нету» на 11 языках

В рамках совместного проекта «Вместе на своем» компании Google и Института языкознания РАН артисты и YouTube-блогеры исполнили песню «Ничего на свете лучше нету» на 11 языках народов России, сообщает «Культуромания».

В сообщении Google говорится, что проект объединяет людей, живущих в разных регионах России и говорящих на разных языках. В компании выразили надежду, что этот клип вдохновит и других креаторов снимать видеоконтент на родных языках, дополняя мозаику из разных культур, представляющих Россию.

В записи песни приняли участие финалистки «Евровидения-2012» «Бурановские бабушки» (Удмуртия), финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина (Татарстан), участница команды от России на «Евровидении-2021» Июлина Попова (Якутия) и другие артисты. Вместе с ними пели блогеры и победители конкурса, в котором принимали участие все желающие, сообщает «Культуромания».



Фото: кадр из клипа