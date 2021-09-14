Самые интересные события сентября в Москве

Фестивали, концерты и выставки — культурные события на любой вкус для жителей и гостей столицы.





Выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»





Музей русского импрессионизма





16 сентября открывается необычная выставка, в которую вошли работы Льва Бакста, Игоря Грабаря, Михаила Ларионова, Петра Кончаловского и других художников. В 1924 году в Нью-Йорке прошла выставка российских мастеров. В нее вошло больше 1000 произведений, часть которых продали. Спустя почти 100 лет выставку решили показать в Москве. Однако установить судьбу произведений оказалось сложной задачей, которую решил Музей русского импрессионизма. Сотрудникам удалось собрать 70 работ.





Фестиваль театров кукол «Образцовфест»





Театр кукол им. Образцова





С 16 по 22 сентября состоится фестиваль, посвященный 120-летию самого известного советского кукольника Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра. В программу вошли более 30 спектаклей из разных городов и стран. Покажут и легендарную постановку Образцова «Необыкновенный концерт».





Концерт «Саундтреки на органе»





Храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот





18 сентября состоится концерт органиста Тимура Халиуллина. Он исполнит классические произведения, звучащие в мировых киношедеврах, а также произведения, написанные специально для фильмов. В программе — музыка из «Соляриса», «Зеркала», «Иронии судьбы», «Гарри Поттера» и других отечественных и зарубежных фильмов.





Выставка «Томас Деманд. Зеркало без памяти»





Музей современного искусства «Гараж»





Первая в России выставка немецкого художника и скульптора Томаса Деманда занимает два этажа «Гаража». Он известен оригинальным творческим подходом. Деманд берет изображения из газет и воспроизводит их с помощью картона и бумаги. Фотографирует получившиеся скульптуры и уничтожает их. Экспозицию дополнили работы кинематографиста Александра Клюге, который тоже исследует тонкую грань между фиктивным и фактическим. Он сделал для выставки три кинореакции на работы Деманда.



Концерт «Мы на ты»





Летний кинотеатр Garage Screen





23 сентября на площадке кинотеатра пройдет экспериментальный концерт. Его участники подготовили оригинальную программу и звуковые перформансы. Специально для мероприятия исполнители объединились в необычные дуэты: Kedr Livanskiy и Ушко, Илья Барамия из «Аигел» и Koyil, «Интурист» и «Источник» и другие.





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