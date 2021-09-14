Первый концерт выпускников Ural Music Camp прошел в Германии

В немецком Мангейме 10 сентября в ДКЖ завершился четвертый международный образовательный лагерь для молодых музыкантов Ural Music Camp – сайд-проект Ural Music Night, сообщает пресс-служба Ural Music Camp.

Гибридный концерт (онлайн и оффлайн) выпускников впервые транслировался партнерами проекта в Европе – OSTAR Music Network: в Екатеринбурге работали музыканты, менеджеры и команда российских коучей, а в Мангейме (Германия) трудилась команда европейских коучей – выпускников ПОП-Академии Баден-Вюртемберга. Команда постоянно находилась на связи и буквально жила по уральскому времени.Финальная версия концерта выпускников и преподавателей транслировалась в YouTube из зала ДКЖ в Екатеринбурге и из студии в Германии. Трансляцию можно было посмотреть и на официальных ресурсах ПОП-Академии Баден-Вюртемберга – друзей Ural Music Camp и одного из первых в Европе специализированных учебных заведений для рок-, поп-музыкантов и менеджеров.

Ural Music Camp объединяет молодых музыкантов, поддерживая их творческий и профессиональный рост. Ежегодно 50 талантливых авторов и исполнителей приезжают на Урал, чтобы за несколько дней создать свой трек, собрать группу, записать песню и выступить на финальном концерте. Участники получают творческий импульс и пересматривают свой взгляд на процесс создания музыки.



Фото: пресс-служба Ural Music Camp