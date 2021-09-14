Премьера российского фильма «Пастыри» состоялась в Милане

Европейская премьера документального фильма «Пастыри» о жизни священников и приходов Русской православной церкви в Швейцарии и Италии прошла в Милане, сообщает ТАСС.

Показ прошел в Амброзианской библиотеке — одной из старейших в Европе. Режиссер Андрей Андреев рассказал, что полнометражный документальный фильм «Пастыри» повествует о гельветийских и италийских святых первого тысячелетия христианства, об исторических корнях возникновения и развития христианства в Швейцарии и Италии, о духовной общности народа России с народами Швейцарии и Италии на основе общепочитаемых святых.

Режиссер указал, что над картиной работали в течение трех лет, начиная с 2018 по 2020 год. Он добавил, что главным героем его документального фильма является архимандрит Амвросий.

В съемках также принимали участие протоиерей Евгений Кетов, настоятель храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в поселке Поназырево Костромской области, а также Илья Толкачев, регент Патриаршего хора Храма Христа Спасителя в Москве. Русская духовность всегда была в центре творчества Андреева, который занимается съемками авторского документального кино с 2006 года.

Фильм «Пастыри» был представлен в рамках IV кинофестиваля российского кино в Италии — премии «Феликс». В России премьерный показ фильма состоялся 8 октября 2020 года во время 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Фото: кадр из фильма