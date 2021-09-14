Актриса Алла Козельская умерла в 83 года

Заслуженная артистка РСФСР Алла Козельская, сыгравшая множество ролей на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова, умерла в возрасте 83 лет, сообщается на странице театра в Facebook.

«На 84-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Алла Васильевна Козельская. Лучшие годы своей артистической карьеры она отдала служению на Волковской сцене, где сыграла множество запоминающихся ролей», – говорится в сообщении. Алла Козельская родилась в Оренбурге 12 сентября 1937 года.

Окончила Ярославское театральное училище, а затем Ярославский педагогический институт. В Театре им. Ф. Волкова Козельская служила около 40 лет.

Дебютировала на сцене Волковского театра в спектакле «Печорин» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» в роли княжны Мери. В театре сообщили, что спектакль пользовался огромной популярностью, не раз вывозился на гастроли, став одной из визитных карточек театра.

Больше всего Алла Козельская запомнилась зрителям ролями в постановках классического репертуара. В 1990-е годы она сыграла Екатерину II в спектакле «Любовь - книга золотая», а также актрису Елену Ивановну Кручинину в спектакле «Без вины виноватые». Это были ее последние работы на сцене Волковского театра.