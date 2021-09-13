В Большом театре могут ввести систему QR-кодов

После увеличения числа вакцинированных людей Большой театр планирует ввести систему QR-кодов, сообщает «Культуромания».

Гендиректор театра Владимир Урин рассказал, что меру планируется ввести позже. По его словам, театр перейдет на систему QR-кодов, как только процент вакцинации поднимется.

Урин добавил, что пока театру невыгодно вводить систему QR-кодов, поскольку театр рискует не реализовать достаточное количество билетов. Он рассказал, что сейчас важнее, чтобы была стабильная ситуация с 50% заполняемости зала, чтобы театр мог продать билеты.

Гендиректор Большого добавил, что решение об отсрочке введения системы также связано с возможностью допустить на спектакли непривитых и непереболевших зрителей, сообщает «Культуромания».