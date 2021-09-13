Выставка победителей IV конкурса детского художественного творчества «Наследие князя Владимира» пройдет в Петербурге

13.09.2021
15 сентября 2021 года в 17:00 в Российском центре музейной педагогики и детского творчества Русского музея открывается итоговая выставка победителей IV открытого городского конкурса детского художественного творчества «Наследие князя Владимира», сообщает пресс-служба музея.
Выставка юных художников посвящена теме «Русский стиль. Прошлое, настоящее, будущее». Участники разного возраста обратились к традициям и культуре России: народным промыслам и русской сказке, традиционному орнаменту и национальному костюму, к русской архитектуре, скульптуре и живописи.
Зрители познакомятся с портретами и натюрмортами в русском стиле, иллюстрациями, объемными шрифтовыми композициями, скульптурой, стилизованными народными мотивами. Работы выполнены в разных материалах и техниках: живопись и графика, керамика, ткачество, валяние, вышивка, коллаж.
Учредители конкурса – Комитет по культуре Санкт Петербурга, СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга», СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа №13», Собор Святого равноапостольного князя Владимира в Санкт Петербурге.
Познакомиться с работами юных художников посетители смогут с 16 сентября по 6 октября по адресу: ул. Инженерная, д.10, отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея (вход со стороны цирка).
Фото: пресс-служба Государственного Русского музея