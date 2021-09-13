Выставку Шойгу «Творчество ради жизни» в Казани посетили более 7 тыс. человек

Об этом «Культуре» сообщили организаторы экспозиции.

В столице Республики Татарстан в Национальной художественной галерее «Хазине» завершилась выставка живописи и работ из дерева президента Русского географического общества России Сергея Шойгу. Ее посетило более 7 тыс. человек, в числе которых президент республики Рустам Минниханов.

Выставка стала заметным событием в культурной жизни Татарстана. Экспозиция работ Сергея Шойгу дополнялась просветительскими активностями для взрослых и детей. За 23 дня на площадке выставки прошло 46 мероприятий, в том числе 10 лекций известных этнографов, географов, искусствоведов и антропологов, 6 мастер-классов по живописи, 8 интерактивных экскурсий, 21 чтение тувинских сказок, выставка детских рисунков «Тувинские сказки под деревом мира».

В мае текущего года Русское географическое общество совместно с Фондом Хабенского организовало благотворительный аукцион, для которого Сергей Шойгу пожертвовал свои произведения.

По результатам было выручено 40 млн рублей, благодаря которым, по сообщению Константина Хабенского, уже 23 ребенка получили помощь в дорогостоящем лечении и реабилитации.

Часть из более чем 100 авторских работ, представленных министром обороны в Казани, в дальнейшем также будет выставлена на аукцион, чтобы вырученные деньги направить на спасение тяжелобольных детей.